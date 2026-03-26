Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle, Kongre Üyesi Cem Özgöçmen ile öncülüğünde hayata geçirilen “Fenerimizden Yayılan Işıltıların Küçük Sarı-Lacivert Kalplere Dokunuşu” adlı sosyal sorumluluk projesi, kısa sürede büyük bir toplumsal karşılık bularak tüm Türkiye’de yankı uyandırmaya devam ediyor.

“Biz bir gün değil, bir gelecek inşa ediyoruz”

Fenerbahçe Kongre Üyesi Cem Özgöçmen, projenin taşıdığı anlamı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu projeye başlarken şunu çok net biliyorduk: Biz burada bir organizasyon yapmıyoruz, bir gelecek inşa ediyoruz.

Fenerimizden yayılan ışıltı, bugün çocukların kalbinde küçük bir umut olarak yanıyor. Bizim en büyük hedefimiz, o minik ışıltıların büyümesi ve bir gün bu kulübün çatısı altında yerini almasıdır.

Bugün tribünde heyecanla dolaşan bir çocuk, yarın bu kulübün formasını giyebilir, bu kulübün masasındaki kararlara katkı sunabilir ya da bu camianın değerlerini hayatının her alanında taşıyabilir.”

Özgöçmen, projenin arkasındaki kurumsal desteğin önemine de dikkat çekti:

“Sayın Başkanımız Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerimizin bu projeye verdiği destek, bizim için son derece kıymetli. Çünkü bu destek, yapılan işin geçici değil, kalıcı olacağının göstergesidir.

Fenerbahçe, başarıyı sadece kupalarla değil, topluma kattığı değerlerle ölçen bir kulüptür. Biz de bu anlayışın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”