Fenerbahçe, Maltepe'de inşa edilmesi gündeme gelen yeni stadyum projesiyle ilgili resmi açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, mevcut yönetime yetkili kurumlardan henüz herhangi bir teklif ulaşmadığını duyurdu. Açıklamada, proje kapsamında kongre düzenlenmesine yönelik bir planın da bulunmadığı vurgulanırken, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır. İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''