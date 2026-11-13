Fenerbahçe Kulübü, A Takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini açıkladı. İlgili birimin başına Dr. Halil Polat getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''FUTBOL A TAKIMIMIZIN SAĞLIK DEPARTMANINDA YENİ YAPILANMA
Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.
Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir.
Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.