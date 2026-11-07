Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla beşinci galibiyetini elde ederken Bursaspor Basketbol altıncı mağlubiyetini aldı. İlk periyodu 23-15 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, devre arasına da 43-36 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 59-47 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı 19 sayı farkla kazandı. ONURALP BİTİM'DEN 19 SAYI Fenerbahçe Tarfin'de Onuralp Bitim 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Larkin ve Shields 9'ar, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı ve Sargiunas 7'şer, Melih Mahmutoğlu ve Powell 5'er, Forrest ise 2 sayı kaydetti. Juzang sayı üretemedi.

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