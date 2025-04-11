Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Marcello Abbondanza'nın getirildiğini duyurdu.
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörünü belirledi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abbondanza ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Abbondanza, sarı-lacivertli ekiple daha önce de önemli başarılar elde etmişti.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.