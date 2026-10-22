Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın maçın ardından ağrıları arttı. Milli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı henüz kesinleşmedi. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, ağrıları olmasına rağmen Lille karşısında sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcunun durumu, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 11 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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