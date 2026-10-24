Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz için dinlendirme kararı alındı. Lille karşılaşmasının ardından ağrıları artan milli futbolcunun kontrolleri yapılırken sağlık heyeti, oyuncunun yükünün azaltılmasını ve çalışmalarını hafif tempoda sürdürmesini kararlaştırdı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Maç gününe kadar sağlık ekibinin kontrolünde tutulacak Barış Alper'in derbide süre alma ihtimali arttı. Ancak oynayıp oynamayacağına ilişkin son karar, maç öncesindeki durumuna göre verilecek.

Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen ve farklı bölgelerde görev alan Barış Alper Yılmaz, geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayla 60 maça çıktı. Milli takımda da görev yapan futbolcunun derbiye kadar hafif tempoda çalışacağı belirtildi.

OKAN BURUK'UN HÜCUM PLANI

Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında hücum hattını Lille maçındaki düzene benzer şekilde oluşturmayı planladığı öne sürüldü.

Buruk'un Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün'ü hücum hattında değerlendirip ileri uçta Victor Osimhen'e görev vermeyi düşündüğü aktarıldı.