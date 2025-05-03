Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma idmanı yaptı.
Antrenmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durulurken, futbolcular bireysel çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.