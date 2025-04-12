Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı lacivertliler taraftarı önünde derbiyi 3-1 kazandı ve seride durumu 1-1’ e getirdi.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
YENİ ANTRENÖR GALİBİYETLE BAŞLADI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Medicana’da, Galatasaray yenilgisinin ardından başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrılmış, yeni antrenör Marcello Abbondanza olmuştu. Bu galibiyetle birlikte Abbondanza da ilk maçında galibiyetle tanışmış oldu.