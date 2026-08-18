Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için en kritik viraj olan play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon’u Kadıköy’de ağırlıyor. 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak 26 Ağustos’taki Fransa deplasmanına rahat gitmeyi hedefliyor.

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Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak maçı TRT 1 ekrana getirecek. Kadıköy’ün ruhu, tribünlerin ateşi ve Fenerbahçe’nin asla pes etmeyen savaşçı ruhu… Bu akşam her şey bir arada olacak! En önemlisi Fenerbahçe ideal 11’iyle sahaya çıkacak. Gençlerbirliği deplasmanında rotasyona kurban giden Kante de 11’e dönecek. Söz artık futbolcularda.