Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde yedek kalan 23 yaşındaki Dorgeles Nene'nin devre arasında satılacağı iddia edildi.

Malili futbolcunun geleceğine ilişkin konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertlilerin oyuncudan transfer geliri beklediğini belirterek, "Fenerbahçe devre arasında Dorgeles Nene'den bir para bekliyor. Ama Nene'yi nasıl satacaksın." ifadelerini kullandı.

Nene'nin geçmişte Fenerbahçe'nin ödediği bonservise yaklaşan teklifler aldığını söyleyen Sabuncuoğlu, oyuncunun bu sezon kullanılmadığını savundu ve "Aziz Yıldırım, Nene'yi hiç beğenmiyor." dedi.

Dorgeles Nene, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı; 13 gol attı ve 12 asist yaptı. Ancak Malili kanat oyuncusu bu sezon beklediği forma şansını bulmakta zorlandı. Domenico Tedesco ile büyük bir sıçrama yaşayan ancak İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine hapsolan futbolcunun da sarı-lacivertlilere veda etmeyi düşündüğü öne sürüldü.