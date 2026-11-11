Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ve geçiş sürecinde geçici olarak teknik sorumlu görevini üstlenen Dirk Kuyt'ın geleceği için kararını verdi. Sarı lacivertiler Emre Belözoğlu'nu göreve getirdikten sonra Hollandalı futbol adamı ile yollarını ayırdı.

Altyapıda görev alabileceği iddia edilen Kuyt'a veda eden Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk"