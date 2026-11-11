Fenerbahçe formasıyla Türk futbol tarihine damga vuran ve sergilediği futbolla adını efsaneler arasına yazdıran Alex de Souza, antrenörlük kariyerinde dikkat çeken bir sıçramanın eşiğinde.

Şubat ayından bu yana Brezilya Serie B temsilcisi Athletic Club’ın başında görev yapan 49 yaşındaki teknik direktörün, gösterdiği performansla ülkesinde dikkatleri üzerine çekmesinin ardından sürpriz bir ayrılık kararı gündeme geldi. Brezilya basını, ligin köklü ve iddialı ekiplerinden Fortaleza'nın teknik direktörlük koltuğu için rotasını doğrudan Alex de Souza'ya çevirdiğini duyurdu.

TEKLİFE YEŞİL IŞIK YAKTI

Brezilya’nın saygın yayın organlarından Globo’da yer alan bilgilere göre; Fortaleza yönetimi başarılı futbol adamını takımın başına geçirmek için resmi girişimlere başladı.

Alex de Souza'nın kendisine iletilen bu ilgiden son derece memnun kaldığı ve Fortaleza projesine sıcak baktığı belirtildi. Kulüp yönetimi ve camia içinde Alex isminin büyük bir heyecan ve mutabakatla karşılandığı ifade edilirken, taraftarların da efsane ismin takımın başına geçmesi fikrine tam destek verdiği aktarıldı.

1 YILLIK ANLAŞMA MASADA

Fortaleza kurmaylarının 49 yaşındaki çalıştırıcıya 1 yıllık resmi sözleşme teklif etmeye hazırlandığı, taraflar arasındaki prensip anlaşmasının kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği iddia edildi.

Teknik direktörlük serüvenine Sao Paulo U20 takımında başladıktan sonra sırasıyla Avai ve Operario'yu çalıştıran Alex de Souza, Türkiye’de Süper Lig ekibi Antalyaspor’un başında da görev almıştı. Athletic Club’daki başarılı döneminin ardından Fortaleza’nın dümenine geçmeye hazırlanan Brezilyalı efsane, teknik adamlık kariyerindeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.