Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan eski futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de kongre gündemi öncesi aidatını ödemeyen bazı kongre üyelerinin kulüpten ihracı gündeme geldi.

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ve zor günler geçiren Oğuz Çetin'in de bu isimler arasında olduğu belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün efsaneleri arasında yer alan Oğuz Çetin'in 6 dönem kulüp aidatını yatırmaması gerekçesiyle sistemsel olarak ihraç listesine alındığı öğrenildi.

3 DÖNEM AİDAT YATIRMAYAN LİSTEYE ALINIYOR

Sarı lacivertli kulüpte üç dönemden sonra aidat yatırmayanlar ihraç listesine konuyor. Üç dönem aidat yatırmayan üyelere kulüp, hatırlatma telefonu yapıyor. Zaman zaman başkan Ali Koç'a eleştirilerde bulunan Oğuz Çetin'in hem yaşadığı sağlık sorunları hem de yönetime karşı gösterdiği tavır nedeniyle aidatlarını ihmal ettiği belirtildi.

Öte yandan haberde, Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'in ihracını henüz resmiyete dökmediği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Çetin geçtiğimiz Şubat ayında beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavi görmüş ve sevenlerini korkutmuştu.