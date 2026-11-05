Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreninin tarih ve saatini açıkladı. Tören, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.” denildi.
İKİNCİ DÖNEMİN İLK MAÇI ÇORUM FK'YE KARŞI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 5 Kasım'da ilk antrenmanına çıktı. 46 yaşındaki teknik direktör, bir gün önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçını tribünden takip etmişti.
Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ikinci döneminin ilk maçına Süper Lig'de pazar günü oynanacak Çorum FK karşılaşmasıyla çıkacak.