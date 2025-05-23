THY Euroleague Final-Four haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Yunanistan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23 Mayıs'ta oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat 18.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
AVRUPA’DA 33 KEZ KARŞILAŞTILAR
Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi. İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.
SON 4 MAÇ PANA’NIN
Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor. Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi. Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.