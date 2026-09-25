EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı ağırladı.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-19 beraberlikle kapatan iki takım, ikinci periyotta birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 34-34'lük eşitlikle gitti.
Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, bu bölümü 57-53 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, maçı 78-68 kazandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 2. haftasında evinde Bayern Münih'le karşılaşacak.