Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup etti. Son çeyrekte geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son dakikasında üstünlüğü ele geçirerek altıncı galibiyetini elde etti.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 20-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyundaki yoğunluğunu artıran Fenerbahçe Tarfin, buna rağmen soyunma odasına 34-24 geride gitti.
SON DAKİKADA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Üçüncü çeyrekte farkı dört sayıya indiren Fenerbahçe Tarfin, son bölüme 49-45 geride başladı. Sarı-lacivertliler, son çeyrekteki performansıyla maçın son dakikasında 62-61 öne geçti ve karşılaşmayı 64-61 kazandı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini aldı.
Temsilcimizde Shields 17, Baldwin 14 ve Shane Larkin 13 sayıyla oynadı. Fenerbahçe gelecek hafta EuroLeague'de 27 Ekim Salı günü deplasmanda Valencia Basket'e konuk olacak.