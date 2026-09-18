Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa, yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, karşılaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 92-90 kaybetti. Sarı-lacivertliler kupada üçüncülük maçına çıkacak.
Temsilcimiz, Dubai Basketbol-Real Madrid maçının kaybedeniyle yarın TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.
Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son iki yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbol ise ev sahibi ünvanıyla organizasyonda yer alıyor.