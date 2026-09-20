Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı şov yaptı... Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyet, Fenerbahçe'nin lig tarihinde en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'de en farklı skor Beşiktaş'ın 1989 yılında Adana Demirspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetti.
32 YIL SONRA 8 GOL
İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, 32 yıl sonra 8 gollük galibiyete imza attı. Fenerbahçe, lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor'a 8 gol atmış ve maçı 8-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'NİN 8 GOL ATTIĞI MAÇLAR
Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde 8 gol attığı maçlar şu şekilde:
16 Mayıs 1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor
1 Mayıs 1994: Fenerbahçe 8-1 Samsunspor
20 Kasım 1994: Fenerbahçe 8-1 Kayserispor