Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından bir forvet transferi daha yapmayı hedefliyor. Guirassy, Darwin Nunez, Garbiel Jeus, Folarin Balogun gibi isimleri gündemine alan sarı lacivertliler, rotasını Süper Lig'in yıldızına çevirdi

EZELİ RAKİBİNE TEKLİF GÖTÜRDÜ

Sabah’ın haberine göre, Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldız forveti için resmen teklif yaptı. Trabzonspor, Onuachu’nun ayrılığına ancak kulübün beklentilerini karşılayacak yüksek bir teklif gelmesi halinde yeşil ışık yakacak. Bordo-mavili yönetimin Nijeryalı golcü için belirlediği bonservis bedeli 30 milyon Euro seviyesinde.

Sarı lacivertlilerin orta nokta bulmaya çalıştığı ve Onuachu için teklifini artırabileceği belirtildi. Suudi Arabistan’ın ekibi Al Hilal’in de devrede olduğu ve Onuachu'yu yılllık ücret konusunda teklif ettiği de biliniyor. Al Hilal’in Türkiye’den gelen tekliflere göre daha yüksek bir rakamı masaya koyduğu ancak Trabzonspor yönetiminin bu teklifi de henüz kabul etmediği vurgulandı.

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