Transferde son yılların en hareketli yazını geçiren Fenerbahçe’nin yurt içi ve yurt dışındaki hedeflerine yönelik taarruzu devam ediyor. Son olarak günde me gelen isim Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.
İSTANBUL'U İSTİYOR
Livakovic’in Hırvatistan Milli Takımı’na giderken, “Dönmek istemiyorum. Menajerim sizinle görüşecek. Kolaylık gösterin” sözleri üzerine kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor’un kapısını çalacak. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan’ı resmen istemesi bekleniyor. 29 yaşındaki kalecinin kariyerine İstanbul’da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas gündeme gelebilir