Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco'nun görevden ayrılmasının ardından görev tanımı değişti. Devin Özek'in getirildiği görevin futbol direktörlüğü olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpte, futbol şubedeki yapılanmanın da değişeceği aktartıldı. Daha önce Branco'nun yardımcısı olarak görev alan Okan Özkan da futbol koordinatörü olarak görevlendirildi

"Futbol Şubemiz Yeniden Yapılanıyor" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır."