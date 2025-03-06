Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, son günlerde gündemi meşgul eden derbilere yabancı hakem atanması konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmasının ardından tartışmalar büyürken, TFF’nin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

'YABANCI HAKEM TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, yabancı hakem konusunda kapıyı tamamen kapatmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz."

Bu sözler, büyük maçlarda yabancı hakem atama ihtimalinin hala masada olduğu şeklinde yorumlandı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA YERLİ HAKEM VURGUSU

Önümüzdeki günlerde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için de hakem tartışmaları devam ederken, Otyakmaz bu konuda farklı bir görüş ortaya koydu.

"Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim." diyerek, yerli hakemlerin bu tür büyük maçlarda deneyim kazanması gerektiğini vurguladı.

'ESKİ FORMATA DÖNECEĞİZ'

Otyakmaz ayrıca gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası formatının da değişeceğinin altını çizdi. Otyakmaz sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye Kupası'nın formatı, gelecek sezon değişecek. Kulüplerin bazı itirazları oldu. Bir sarı kartla bile elenme söz konusu oldu. Bizden önceki yönetimin getirdiği bir formattı. Gelecek sezondan itibaren eski formata geri döneceğiz."