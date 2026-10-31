Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyetin ardından devre arasında oyuncularına verdiği mesajları anlattı.

Karşılaşmayı zor ve sert olarak nitelendiren Stoilov, iki takımın da iyi oynadığını ve gol fırsatları yakaladığını söyledi. Fenerbahçe'nin ilk yarıda fırsatını gole çevirdiğini belirten teknik direktör, ikinci yarı için oyuncularından oyunun kontrolünü almalarını istediğini aktardı.

GEREĞİNDEN FAZLA SAYGI GÖSTERMEMELİYİZ

Stoilov, devre arasındaki konuşmasını şu sözlerle anlattı:

“Devre arası oyuncularıma 'Ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz, inisiyatif vermemeliyiz, gereğinden fazla saygı göstermemeliyiz' dedim. Bununla birlikte farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yukarı çekiyoruz. Çok mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti.”

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ve iyi oyunculara sahip bulunduğunu söyleyen Stoilov, tüm Göztepe ailesini tebrik etti. Birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, “Biz hep beraber olmalıyız. Beraber olunca beraber kazanıyor beraber yeniliyoruz. Bunu hiç bırakmamalıyız” dedi.

KAZANDIKTAN SONRA 'PLAN TUTTU' DEMEK ÇOK KOLAY

Maçtaki stratejilerine de değinen Stoilov, rakibin savunma arkasındaki boşluklarını değerlendirmeyi ve kendi savunmalarında aynı alanları kapatmayı hedeflediklerini belirtti:

“Kazandıktan sonra 'plan tuttu' demek çok kolay. Stratejimiz vardı. Fenerbahçe'nin arkadaki boşluklarını değerlendirmek ve bizim de arkayı kapatmamız gerekiyordu. Her hoca rakibiyle ilgili çalışır, zayıf yönleri kullanmak, güçlü yönlerini kapatmak ister.”