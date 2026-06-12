Fenerbahçe'de seçimli olağan üstü genel kurulun ardından gündem transfere döndü. Sarı lacivertli ekipte başkan seçilen Aziz Yıldırım takviyeler için harekete geçti. Gözünü stoper takviyesine çeviren sarı lacivertliler, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın peşine düştü. Akdeniz ekibi Alanyaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor. TEKLİF HAZIR Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları ve futbol aklı ile planlamasını tamamlayarak önümüzdeki hafta Alanyaspor'a resmi teklifini ileteceği aktarıldı. 22 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ve Alanyaspor yönetimine, kolaylık sağlanması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi. Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.

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