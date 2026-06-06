Yeni başkanını seçmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giden Fenerbahçe; ilk günde Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık dönemlerinin mali ve idari faaliyetlerini oylamak üzere toplandı.
SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇTU
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ilk dakikalarında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri arasında kısa süreli büyük bir gerginlik yaşandı. İki ismin destekçilerinin aynı bloğa denk gelmesi üzerine önce sözlü tartışma olarak başlayan gerginlik, kısa sürede su şişelerinin havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.
Bir anda şişelerin fırlatıldığı ve fiziksel itiş kakışın yaşandığı kavgaya polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından ortalık duruldu.