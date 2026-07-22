Greenwood transferinin ardından golcü takviyesine yönelen Fenerbahçe’de Serhou Guirassy konusunda olumlu gelişmeler var. Sarı-lacivertli yönetim, 1 ay önce Borussia Dortmund ile Gineli forvetin transferi için görüşmelere başlamıştı. Ancak Almanlar’ın 35 milyon Euro talep etmesi nedeniyle yönetim, Guirassy’yi beklemeye aldı. Şampiyonlar Ligi maratonunun başlamasıyla Fenerbahçe yönetimi, Guirassy için bir kez daha Dortmund ile masaya oturdu.

TAKSİTLİ ÖDEME OLACAK

Başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen yönetici Cihan Kamer, Dortmund’un inadını kırdı ve taraflar 25 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin bu rakamı da taksitler halinde Alman kulübüne ödeyeceği öğrenildi. Gineli golcü ise yıllık bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ücret alacak.