Fenerbahçe, sezonu Gornik Zabrze maçıyla açıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy’de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşıyor. Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu: Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan, Prekop 17 SEZONLUK DEVLER LİGİ HASRETİ Fenerbahçe, 17 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Gornik Zabrze'nin ardından 2 elemeyi daha geçmesi gerekiyor.

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