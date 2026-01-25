Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yle sahasında karşılaşıyor. Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor.

FENERBAHÇE 1-0 GÖZTEPE (İLK YARI OYNANIYOR)

18' Nene'nin pasında Musaba'nın ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü.

GOL! 17' Musaba'nın sol kanattan yaptığı ortada Nene'nin arka direkte boş durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

1' Karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe gibi ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan Göztepe ise haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.