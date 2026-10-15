İstanbul'daki tarihi yağış, voleybolu da vurdu. Üsküdar'da bulunan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda dün oynanması planlanan Fenerbahçe-Göztepe maçı, ekstrem yağış nedeniyle ertelendi. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oynanması planlanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, salon koşullarının sporcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın yeni tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
İzmir ekibi ligde pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.