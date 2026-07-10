Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde istediğini alıyor. Tüm anlaşmalar tamamlanmışken Atletico Madrid, Mason Greenwood için devreye girmiş ve teklif yükseltmişti. Ancak sarı lacivertliler, Oğuz Çetin ve yönetim kurulundan Cihan Kamer'in Fransa'ya gidişiyle rüzgarı tersine çevirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katacak. Marsilya ile yapılan anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

Greenwood’un yıllık ücreti de belli oldu. İngiliz sağ kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin ödeyeceği yıllık ücret bonuslar dahil 10 milyon euro olacak. Fenerbahçe, Greenwood anlaşmasını resmiyete dökmesi durumunda yıldız futbolcuyu bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek. 23.45'te İstanbul'da olması beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçirerek imzayı atacak.