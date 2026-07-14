Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelere devam ettiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’da olması bekleniyor… Transferin kısa süre içerisinde resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından açıklanması beklenirken sarı lacivertlilerin Greenwood ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

İŞTE İLK SÖZLERİ

İlk düşüncelerini aktaran yıldız oyuncu ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu.