Süper Lig yaz transfer döneminde Leandro Trossard, Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi dünya çapındaki isimlerin gelişiyle küresel futbol kamuoyunda büyük ses getirdi. Transfer dönemini rakibine kıyasla daha sakin geçiren ve şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan, Aleksey Batrakov hamlesinde ise sona yaklaşan Galatasaray, ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım atmak üzere harekete geçti.

SARR İÇİN MASAYA OTURDULAR

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı sıcak gelişmeye göre; sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe’nin de uzun süredir takibinde olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr’ı radarına aldı. İngiliz kulübüne resmi bonservis teklifini ileten Galatasaray, transferi bitirmek için süreci hızlandırdı. 28 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye ve kariyerine Türkiye'de devam etmeye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

KULÜBÜ BIRAKMAYA MEYİLLİ DEĞİL

Transferdeki tek engelin ise İngiliz temsilcisinin tutumu olduğu öne sürülüyor. Crystal Palace yönetiminin Senegalli yıldızı kadronun vazgeçilmez kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve pazarlıklarda elini sıkı tuttuğu kaydedildi. Görüşmelerin iki kulüp arasında yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.