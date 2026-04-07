BEŞİKTAŞ’I son dakikada Kerem’in penaltısıyla 1-0 deviren Fenerbahçe, şampiyonluk düğmesine bastı. Kadıköy’de bahar havasını yeniden getiren sarı-lacivertliler, bir maçtan fazlasını kazandı. Trabzonspor’un Galatasaray’ı yenmesinin ardından Fener’in puan kaybetme lüksü kalmamıştı. Stadı tıka basa dolduran taraftarların desteği yerini öfkeye bırakacaktı.
90+11’DE DİRİLDİ
BAŞKAN Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya olan güven iyice azalacaktı. Kadıköy, istifa sesleriyle yankılanacaktı. Şampiyonluk umutları bir kez daha başka bahara kalacaktı. 90+11’de gelen golle hayata geri dönen Fenerbahçe’de artık yüksek sesle şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.