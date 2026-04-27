Dev derbide Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Rams Başakşehir FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet idmanları yapan ekibimiz günü tamamladı.'' ifadeleri kullanıldı.