Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman salon çalışmasıyla başlarken ardından sahaya çıkan futbolcular, dinamik ısınma, gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde duruldu.

MURİQİ İDMANA KATILMADI

Antrenmanda sakatlığı bulunan Vedat Muriqi yer almadı. Anderson Talisca ve Marco Asensio kademeli olarak takımla çalıştı. Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine uygulanan program dahilinde salon çalışması yaptı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.