Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adayların teknik direktör arayışları ve forvet transferi konusunda hamleleri sürüyor.

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yol ayrımına giden ve elinde Sidiki Cherif dışında golcüsü kalmayan sarı lacivertli ekip, Senegalli santrfor Nicolas Jackson'la ilgileniyor. Bir başkan adayının görüşme yaptığı da iddialar arasında.

Alman basınından BILD'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan ve sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Senegalli santrfor Nicolas Jackson'la ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'yi bu transferde ciddi rakipler bekliyor. Jackson'la Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Juventus ve Milan'ın, İngiltere'den Newcastle United'ın ve Suudi Arabistan'dan Al-Ahli'nin ilgilendiği belirtiliyor.

Sezon başında yaklaşık 17 milyon Euro kiralama bedeli ödeyerek Jackson'ı kiralık kadrosuna katan Bayern Münih, Senegalli santrforun sözleşmesinde yer alan 65 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 2023 yazında 37 milyon Euro karşılığında Villarreal'den Chelsea'ye transfer olan Jackson'ın İngiliz ekibiyle Haziran 2033'de dek sözleşmesi bulunuyor.

AYDINLAR'IN KOZU KLOPP

Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, gözünü Jürgen Klopp'a dikti.

Mehmet Ali Aydınlar’ın son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Klopp cephesinin şu an için net bir karar vermediği ve Red Bull Global Direktörü olarak görevini sürdürmeyi bir kenarda tutmak istediği ortaya çıktı. Real Madrid'e gitmek istemeyen ve Almanya Milli Takımı'ndan görev bekleyen Klopp'un Fenerbahçe önerisine kapıları kapattığı da iddia edildi.