Fenerbahçe; sağ beke Lucas Vazquez’i, forvete de Georges Mikautadze’yi transfer etme çalışmalarında sona geldi. Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesi Lucas Vazquez’in resmi imzayı atmasını geciktirdi. Teknik Direktör Xabi Alonso da 34 yaşındaki oyuncu için ayrılık sinyali verdi.

KULÜBEDE OTURTTU

Alonso, B.Dortmund maçında Arnold’u oyundan çıkardıktan sonra yerine orta sahadan Federico Valverde’yi çekerken, Lucas Vazquez’e görev vermedi. Tecrübeli sağ beki Espanyol da istiyor ama Vazquez, elemeleri geçip, Mourinho ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için F.Bahçe’yi tercih etti.

LYON MECBUR SATACAK

Borçları nedeniyle küme düşürülen Lyon, 10 Temmuz’a kadar 200 milyon Euro bulursa kurtulacak. Bu nedenle Georges Mikautadze’yi satmak zorunda. Ancak Gürcü forvet, İngiltere’ye gitmek istiyor. Ayrıca Roma da talip. F.Bahçe, Lyon’a Mikautadze için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeye bileceğini bildirdi.