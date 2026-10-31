Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada bulunduğu yerden memnun olduğunu dile getirdi.

44 yaşındaki teknik adam, İsviçre basınından RSI'ın L'Armandillo programına konuk olarak hakkında çıkan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Croci-Torti, “Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

İsviçreli teknik adam, kulübüyle sözleşme uzatma kararından da memnun olduğunu dile getirdi. Croci-Torti, "Bu yüzden sözleşme uzattığımda her zaman memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı engellemek istediği hissine kapılmıyorum." şeklinde konuştu.