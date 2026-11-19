Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde ilgilendiği öne sürülen Giorgi Kvernadze'nin geleceğine ilişkin Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini konuştu. Tuttomercato'ya açıklama yapan Castagnini, 23 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırma planları olmadığını belirtti.

Castagnini, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çalıştıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu.”

12 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Kvernadze, bu sezon Frosinone formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti. Toplam 11 gol katkısı sağlayan futbolcunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

23 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında Kolkheti Poti'den Frosinone'ye transfer olmuştu.