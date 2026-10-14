Real Madrid'de forma rekabetinde geride kaldığı öne sürülen ve adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan 19 yaşındaki forvet Endrick için teknik direktör Jose Mourinho sessizliğini bozdu.

TNT Sports'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sert ve net bir dille yanıt verdi:

"Unutun gitsin! Hiçbir şans yok. Endrick'e güveniyorum. Endrick burada başarılı olacak."

MİLAN DA DEVREDE

Mourinho'nun kapıları tamamen kapatan bu açıklamalarına karşın, Avrupa transfer piyasasında genç yıldız için hareketlilik sürüyor.

Endrick'in transfer durumuna dair öne çıkan ayrıntılar şu şekilde şekilleniyor:

Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibin gündemine geldiği ileri sürülen Sambacı forvetin ismi, son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle yeniden Türk basınına yansımıştı.

Brezilyalı forveti kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçen çok sayıda Avrupa kulübü arasında İtalyan devi AC Milan'ın en güçlü ve favori aday konumunda olduğu belirtiliyor. Oyuncunun yeteneğine tam güven duyulduğu vurgulansa da ocak ayı transfer döneminde tekliflerin masaya gelip gelmeyeceği yakından takip ediliyor.