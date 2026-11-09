Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın adı Crystal Palace ile anılıyor. The Athletic'in haberine göre Portekizli teknik adam, Premier Lig'de son sıraya gerileyen İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında bulunuyor.

Sezon başında Oliver Glasner'in yerine göreve getirilen Pierre Sage ile Liverpool karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Haberde, Sage'ın yerine düşünülen diğer isimlerin Thomas Frank, Sean Dyche ve Tony Popovic olduğu belirtildi.

ÜÇ HAFTA ÖNCE İSTANBUL'DAYDI

Pereira, yaklaşık üç hafta önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği mücadele için İstanbul'da bulunmuştu.

Portekizli teknik adam, geçen hafta verdiği bir röportajda da Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti.