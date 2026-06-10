Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın ilk transferi netleşti. Yıldırım, mazbata töreninin ardından Vedat Muriqi'i resmen açıklayacak. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, yeniden sarı-lacivertli takıma katılacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservisi için Mallorca'ya 15 milyon Euro ödeyecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi. 15 milyon Euro'luk bonservisin 5'er milyonluk taksitlerle 3 yılda ödenmesi kararlaştırıldı. 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 23 gol kaydedetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.