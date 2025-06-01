Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Génération Foot forması giyen Amara Diouf ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncu İstanbul’a geldi. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
MANE’NİN VELİAHTI
16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.
Senegal Milli Takım formasını da 1 kez giyen genç oyuncu, Ruanda'ya karşı 15 yaş 94 günlükken forma giydi. Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.