Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Paris Saint-Germain'in (PSG) Slovak yıldızı Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain takımında forma giyen Slovakyalı futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek’le birlikte İstanbul’a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Skriniar, arabasının camından sarı-lacivertli taraftarları selamladı ve alandan ayrıldı.
30 yaşındaki yıldız, daha sonra Fenerbahçe'nin Lazio ile oynadığı hazırlık maçını izlemek üzere stadyuma gitti.
Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."