Fenerbahçe'de Jhon Duran transferi resmen açıklandı... Sarı lacivertli taraftarların günlerdir beklediği, görüşmeler için İstanbul'a davet edilen 21 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşmaya varıldı.
Fenerbahçe Jhon duran'ın 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığını resmen duyurdu. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamada:
''Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü''