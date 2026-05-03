Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından çıktığı ilk maçta Başakşehir'i mağlup etti. Galatasaray'ın Samsun'dan eli boş dönmesinin ardından sarı lacivertliler zirveyle puan farkını bitime 2 maç kala 4 puana indirdi.

Maçın ardından, Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon kaçan fırsatlara adeta sitem etti. Maçların uzatma dakikalarında puan kaybı yaşanan 3 maç ve son sırada Karagümrük karşısında alınan mağlubiyetin yanı sıra, Anderson Talisca'nın derbide kaçırdığı penaltı yeniden gündem oldu. Yapılan basit hatalar ile defalarca dengeleri değiştirme şansını kaçıran sarı lacivertlilerde, taraftarlar ile oyuncuların arasında da gerilim tırmandı.

ÖNCE TALISCA, SONRA EDSON'A TEPKİ

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Anderson Talisca'nın tribünlere yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Anderson Talisca, takımını 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra Fenerbahçe taraftarına dönerek 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı. Attığı diğer iki golde de tribünlere yönelik tepkisini sürdüren Talisca, statta az sayıda olan taraftarın yanı sıra sosyal medya üzerinden de hedef alındı. Brezilyalı oyuncunun "Mutluyuz. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyoruz." açıklaması, matematiksel ihtimal olsa da şampiyonluğa inancı kalmadığı yönünde yorumlara neden oldu. Talisca'nın bu hareketleri sonrası Fenerbahçeli taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Kadıköy'deki taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Meksikalı futbolcu, maç bitiminde sahada kalıp rejenerasyon idmanı yaptı.

İdman sırasında da futbolcuya tepkiler devam ederken, Edson Alvarez tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" minvalinde el hareketlerinde bulundu. Deneyimli futbolcudan gece yarısı ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Edson Alvarez Başakşehir maçı ve hastane yatağından bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı.