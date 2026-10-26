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Bir süredir dillendiriliyordu. En sonunda Aziz Yıldırım ağzındaki baklayı çıkardı.

Fenerbahçe'nin stadyumunun Kadıköy'den Maltepe'ye taşınma ihtimalini Yüksek Divan Kurulu'nda dillendirdi Yıldırım. Devletin EURO 2032 finalinin Türkiye'de oynanmasını istediğini ve bu amaçla 75 bin kişilik bir stadyum yapılmasının planlandığını ve bu stadyumun da Fenerbahçe'ye tahsis edilmesinin önerildiğini belirtti.

Yıldırım'ın açıklaması nabız yoklama gibiydi.

Ancak sonrasında kim tarafından hazırlandı bilmiyorum, Maltepe'deki stadyumun videosu dolaşıma sokuldu.

Belli ki bu işler bir noktaya gelmiş, ben öyle anlıyorum.

Aziz Yıldırım açıklamasında "Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem" de dedi, hakkını yemeyelim. Kadıköy'deki stadı yenileme ve kapasitesini artırmak için hazırlanan projeler de Bakanlığa sunulmuş.

Bu bilgiler kenarda dursun. Tam da derbi öncesi bunları ortaya atmak ne derece doğru o da tartışılır ya...

Romantiklik diyen desin. Maltepe'de Fenerbahçe falan olmaz.

Fenerbahçe Kadıköy'dür. Kulüpler bulundukları ilçelerle, semtlerle özdeşleşir.

Maltepe filan, o işleri geçiniz.