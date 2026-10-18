Fenerbahçe'de Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması projesi gündemdeyken, Maltepe'de yeni stat seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Maltepe'de 80 bin seyirci kapasiteli bir stat yapılması seçeneğini gündemine aldı. İki proje üzerindeki değerlendirmelerin sürdüğü, hangi seçeneğin uygulanacağına ilişkin henüz son kararın verilmediği belirtildi.

KADIKÖY İÇİN 64 BİN KİŞİLİK PROJE

Fenerbahçe, iç saha maçlarını 47 bin 911 seyirci kapasiteli Chobani Stadyumu'nda oynuyor. Yönetim kurulu, 9 Eylül'deki açıklamasında kapasiteyi 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını duyurmuştu.

Habere göre, 50 milyon euroya mal olması öngörülen yenileme kapsamında stada 52 loca eklenmesi planlanıyor. Projenin tamamlanması halinde kulübe yılda 25 milyon euro ek gelir sağlayacağı hesaplanıyor.

Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda duyurduğu projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve Erdoğan'ın çalışmaya başlanması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. Projelerin Ankara'da imza aşamasında olduğunu belirten Yıldırım, inşaat takvimine ilişkin beklentisini şöyle aktarmıştı:

“Öyle zannediyorum kasım ayında inşaat dışarıdan başlar.”

MALTEPE SEÇENEĞİNE TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maltepe'deki 80 bin kişilik stat seçeneğinin tercih edilmesi halinde bilet, kombine ve loca satışları ile maç günü hasılat gelirlerinde yüzde 60-70 civarında artış öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, yeni stat tartışmasına sosyal medyada tepki gösteren taraftarlar, Fenerbahçe'nin Kadıköy ile özdeşleştiğini vurguladı. Taraftarların bir bölümü semtten ayrılma ihtimalini kulüp kültürüne aykırı buldu.

Aziz Yıldırım'ın, kulübün önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra son kararını vermesi bekleniyor.